В Германии сообщили, что продолжают поддерживать контакты с Россией

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Представитель правительства Германии Кристиана Гофман заявила, что ФРГ поддерживает контакты с РФ на разных уровнях.

"Я могу сказать, что это совсем не так, чтобы не было контактов с Россией. Вы ведь знаете, что у канцлера ФРГ, а также у других (представителей – Прим. ред.) ЕС есть прямой контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на других уровнях", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что между Германией и Россией не может быть нормальных отношений. Она также подчеркнула, что ФРГ намерена ужесточать санкции против РФ до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине. Бербок добавила, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

В свою очередь, пользователи Twitter не поддержали заявление Бербок о невозможности нормальных взаимоотношений с РФ. Один из читателей посчитал, что ее слова противоречат национальным интересам Германии и призвал ее уйти в отставку.

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