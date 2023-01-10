Запад оказался в сложной ситуации из-за противостояния с РФ – СМИ

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Запад оказался на грани катастрофы, проигнорировав возможные последствия противостояния с Россией. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали.

По его словам, у западных стран истощаются военные ресурсы, они погружаются в экономическую рецессию, вступая в череду кризисов, а рост цен приводит к протестам граждан. США и ЕС, отмечает он, не смогли распространить антироссийские настроения и к тому же претерпели внутренний раскол, тогда как Москва смогла сплотить народ и укрепить свои позиции.

Кроме того, аль-Бухали уверен, что российской спецоперации на Украине можно было избежать, если бы Запад не проигнорировал предложение Кремля по гарантиям безопасности. К эскалации конфликта, уверен журналист, привели самоуверенность и высокомерие Запада, которому следует смириться с формированием нового полицентричного мира.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Евросоюз истощили свои военные ресурсы, помогая Украине. В то же время он подчеркнул, что решение помогать Киеву было правильным, поскольку от этого зависит безопасность всего Запада.



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