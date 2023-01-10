Депутат назвал планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог несбыточными

Фото: Минобороны РФ

Планы Украины пойти в наступление на российские города в Ростовской области, обозначенные на брошенных под Авдеевкой картах, невыполнимы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он заявил, что у России достаточно сил, чтобы "дать по зубам противнику, как это столетия делали наши предки".

Водолацкий считает, что карты составляли иностранные кураторы, которые присутствуют на всех руководящих постах на Украине, начиная от командира небольшого подразделения и заканчивая куратором Зеленского.

"Это все связано лишь с одним поднятием боевого духа националистов, укрофашистов для того, чтобы они дальше уничтожали свой украинский народ на полях СВО", – цитирует парламентария РИА Новости.

Также, по его мнению, сейчас таких планов наступления у противника нет, однако опасность может представлять вооружение, способное наносить ущерб приграничным российским городам. По этой причине, заявил он, нужно уничтожать это оружие до подхода к линии фронта.

Ранее командир одного из российских подразделений рассказал, что ВСУ могли планировать наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог, судя по отметкам на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.

Командир уточнил, что карты были найдены в домах под Авдеевкой, где раньше размещались командные пункты ВСУ. По его словам, карты были переданы специалистам для исследования, которые подтвердили, что отметки о наступлении были нанесены не позднее июля 2022 года.

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