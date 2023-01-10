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ВСУ могли планировать наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог, судя по отметкам на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой. Об этом командир российского подразделения рассказал РИА Новости.

"Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков – движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог", – заявил он.

Командир уточнил, что карты были найдены в домах под Авдеевкой, где раньше размещались командные пункты ВСУ. По его словам, карты были переданы специалистам для исследования, которые подтвердили, что отметки о наступлении были нанесены не позднее июля 2022 года.

Ранее в Минобороны Украины заявили о падении боеспособности солдат ВСУ. По словам замминистра обороны страны Анны Маляр, боеспособность упала в связи с большим количеством неопытных солдат в подразделениях.

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