В России началось производство снайперской винтовки "Счетчик" под патрон НАТО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России получат новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр, ее производство уже началось. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС РФ", – заявил собеседник агентства.

По его словам, винтовки "Счетчик" передадут подразделениям Росгвардии и ВС РФ в "обозримом будущем". Уточняется, что винтовка будет опробована в реальных условиях спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что ряд высокоприоритетных целей на Украине был уничтожен с помощью винтовки "Сумрак". По словам представителя компании-разработчика Lobaev Arms, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой, счет высокоприоритетных целей идет на десятки.

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