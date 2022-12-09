Посла Канады вызвали в МИД РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Посла Канады в Москве Элисон ЛеКлэр вызвали в министерство иностранных дел из-за участившихся вызовов в канадское внешнеполитическое ведомство российского посла. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве отметили, что власти Канады нагнетают атмосферу русофобии, а вызовы посла РФ продиктованы "внутриполитической конъюнктурой".

"Подобные демарши, <...> идет ли речь о продвигаемых Оттавой "нетрадиционных ценностях" или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики", – говорится в сообщении.

В МИД указали ЛеКлэр на военные преступления киевского режима, которые игнорирует Канада. Послу также сказали о недопустимости провокаций, которые представляют прямое вмешательство во внутренние дела России.

Ранее сообщалось, что российского посла в Канаде Олега Степанова вызывали в МИД страны из-за закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ. Он рассказал, что широкий резонанс получила публикация в официальном Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья – это мужчина, женщина и дети.



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