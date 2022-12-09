Польский аналитик заявила, что Германии надо добиваться сотрудничества с Варшавой

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Германии нужно сблизиться с Польшей, чтобы сохранить свое лидирующее положение в Европе, считает эксперт варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская. Об этом сообщает издание wPolityce.

Квятковская считает, что конфликт на Украине изменил баланс сил в Евросоюзе, и Польша, благодаря "беспрецедентной помощи" Киеву, повысила свое значение как в политическом плане, так и в сфере безопасности.

Аналитик утверждает, что Германия, переживающая энергокризис, должна добиваться союза с Польшей, чтобы сохранить свое влияние. Однако, по мнению Квятковской, для начала Берлин должен отчитаться по своей политике в отношении России и предоставить Украине тяжелое вооружение.

Ранее сообщалось, что польские власти не намерены отдавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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