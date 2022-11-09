Меган Маркл нарушила королевский протокол на промежуточных выборах в США – СМИ

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила королевский протокол, проголосовав на промежуточных выборах в США и призвав американцев выполнить гражданский долг, сообщает газета Daily Mirror.

Меган Маркл опубликовала у себя на сайте фотографию с наклейкой на футболке "Я проголосовала". Под публикацией она написала: "Пора выходить и голосовать".

По правилам представители королевской семьи должны сохранять нейтралитет в таких вопросах. Также им запрещено участие в политической деятельности.

Объявление Маркл об участии в голосовании – один из редких случаев, когда представитель королевской семьи участвует в выборах и заявляет о политической позиции.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей в 2020 году. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью на американском телевидении. Тогда герцогиня Сассеская заявила, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

Фильм Меган Маркл и принца Гарри выйдет на Netflix

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!