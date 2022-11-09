Более двух третей голосовавших на выборах в конгресс не хотят переизбрания Байдена – СМИ

Фото: AP/Bryan Woolston

Более чем две трети участников голосования на выборах в конгресс США заявили, что не хотят переизбрания действующего американского лидера Джо Байдена на пост президента страны. Об этом сообщает CNN по итогам экзитполов.

Подобная перспектива показалась неуместной 7 из 10 независимых избирателей и примерно 9 из 10 избирателей, симпатизирующим Республиканской партии. Сторонники демократов поддержали потенциальное переизбрание Байдена в 6 случаях из 10.

По информации CNN, две трети независимых избирателей и 9 из 10 голосующих-демократов высказали неблагожелательное отношение к экс-президенту США Дональду Трампу. При этом поддерживают бывшего американского лидера две трети республиканцев.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии США получат 219 мест в палате представителей против 216 позиций у демократов. При этом в сенате пока сохраняется равенство – политические противники забрали по 40 мест.

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