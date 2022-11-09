Пушков оценил заявление ЕС о невозможности создания лимита цен на газ

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что в Евросоюзе признали невозможным создание лимита цен на газ и выделение Киеву три из девяти миллиардов евро, обещанных ЕК.

"Евросоюз столкнулся с рядом "невозможностей". <...> Думаю, что эти две <...> не последние "невозможности", – написал политик в своем телеграм-канале.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представитель Еврокомиссии, выступая на семинаре с участием представителей всех стран ЕС, заявил о невозможности создания лимита цен на газ, который не сказался бы на безопасности поставок и долгосрочных контрактах.

В этот же день первый зампред ЕК Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не сможет предоставить Киеву три из девяти миллиардов евро, обещанных Еврокомиссией в качестве программной помощи в мае. Он отметил, что Украина уже получила 3,5 миллиарда евро, а транш в 2,5 миллиарда евро, который будет предоставлен до конца текущего месяца, станет последним в 2022 году.

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