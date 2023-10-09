Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Киева со стороны Вашингтона. Об этом он написал в своем блоге.

По мнению Борреля, это увеличивает ответственность ЕС в вопросе финансирования Украины в будущем.

"В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика", – отметил он.

Боррель также сообщил, что общая сумма финансовых обязательств Европейского союза в отношении Киева составляет 82 миллиарда евро, включающие в себя 25 миллиардов евро на военные расходы. Он выразил надежду, что в ЕС сумеют до конца текущего года договориться об изменении общеевропейского бюджета на период с 2024 по 2027 год и включить туда расходы на Украину в размере 50 миллиардов евро.

1 октября президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом Штатов закон о продлении финансирования американского правительства. В нем не были предусмотрены расходы на помощь Украине. Байден, однако, подчеркнул, что власти США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы американская поддержка Киева была прервана.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной негативно скажется на Украине. По его мнению, США начнут переправлять финансовую и военную помощь Израилю.

У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ