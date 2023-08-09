На севере Кипра прокомментировали открытие офиса для оказания консульских услуг

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Открытие офиса РФ на севере Кипра не означает признание Россией самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил президент непризнанной ТРСК Эрсин Татар.

По его словам, власти не получали запрос об открытии консульства, однако были инициативы открыть офис для предоставления россиянам консульских услуг. Он подчеркнул, что в непризнанной ТРСК действует подобное британское представительство.

"Если будет и российский офис, то мы не против. Тут находится много россиян, и вполне нормально открыть его тут, чтобы они могли вести свои дела. Открытие такого офиса не означает, что (Россия. – Прим. ред.) нас признала", – передает издание Gundem Kibris слова Татара.

В свою очередь, руководитель министерства иностранных дел ТРСК Тахсин Эртугрулоглу заявил, что РФ порядка года хотела открыть офис в ТРСК. Он заметил, что открытие консульства является другим вопросом и об этом речь не идет.

Эртугрулоглу подчеркнул, что действительно от РФ поступил запрос на открытие офиса также, как у Соединенных Штатов и Великобритании на территории северной части Кипра. Как и Татар он сказал, что консульство и признание считаются совсем другими темами.

Немногим ранее представитель посольства сообщил, что российское диппредставительство на Кипре в скором времени начнет оказывать консульские услуги в северной части острова в городе Никосия. Он подчеркнул, что работу планируется осуществлять на постоянной основе. При этом у данного решения нет политического подтекста, заявил диппредставитель.