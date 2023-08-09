Посол РФ в США заявил, что Штаты уходят от ответа за сбои в стамбульских договоренностях

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США пытаются уйти от ответственности за постоянные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По его мнению, для этого США пытаются давить на развивающиеся страны, чтобы убедить Россию вернуться в зерновую сделку. Он уточнил, что это является частью информационной кампании по искажению реального положения дел.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разрешил вопросы России об условиях зерновой сделки, но Москва пока не реагирует. Он добавил, что написал письма американским банкам с пояснением о том, что администрация США поддерживает экспорт российского зерна.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля. Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. При этом Владимир Путин заверил, что РФ будет готова возобновить зерновую сделку после выполнения всех обязательств в отношении Москвы.

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