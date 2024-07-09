Сийярто: Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией

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Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за сохранение открытыми дипломатических каналов связи с Россией. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Глава МИД Венгрии выступил за то, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем и заявил, что для этого необходимо открыть дипломатические каналы и не подвергать нападкам тех, кто участвует в диалоге.

Сийярто также высказал мнение, что данный саммит НАТО будет иметь решающее значение для международной безопасности, так как угроза новой мировой войны или использования ядерного оружия "с каждым днем становится все более серьезным".

Министр напомнил, что Будапешт выступает за прекращение огня и мирные переговоры и подчеркнул, что страна не будет принимать участия в миссии НАТО, направленной на оказание военной помощи Украине.

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал с визитом в Москву, где обсудил с Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начала переговоров о мире. Перед этим венгерский премьер посетил Киев, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Уже 8 июля Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и обменялся с ним мнениями о перспективах урегулирования украинского кризиса.

