Депутат Рады Гончаренко: командующих группировками ВСУ "Юг" и "Запад" уволили

Фото: AP Photo/Victor Sajenko

Командующие оперативными группировками ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов были отстранены от своих должностей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

"Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили", – написал он в своем телеграм-канале.

Место Ковальчука после увольнения занял бывший комбриг 59-й бригады ВСУ полковник Геннадий Шаповалов, а место Литвинова – бригадный генерал Владимир Шведюк.

Официальных приказов о назначении Шаповалова и Шведюка еще не публиковали.

Ранее Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Позже стало известно, что его устроили на новое место. Теперь он представляет дипломатические интересы Украины в Молдавии.

