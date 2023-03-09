Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в регионе, сообщает RT.

"Подписал указ "О формировании народного ополчения Запорожской области", – уточнил он.

По словам врио главы региона, на сегодняшний день это решение "продиктовано временем". Балицкий добавил, что добровольцы смогут проходить службу в ополчении, не отрываясь от основного места работы.

В сентябре 2022 года Евгений Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов. Он отметил, что многие жители Запорожья уже принимают участие в боях в составе Вооруженных сил РФ.

Врио главы региона подчеркнул, что жители области должны решительно действовать, чтобы внести свой вклад в общую победу.

МО РФ утвердило порядок обеспечения добровольческих формирований оружием и техникой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!