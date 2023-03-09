Посол России заявил, что в США признали профессионализм российского правительства

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Вашингтон нехотя признает профессионализм правительства России, которое стабилизировало банковский сектор и наладило производство в условиях санкций. Об этом он написал в статье для газеты "Коммерсант".

"В США хоть и нехотя, но признают высокий профессионализм российского правительства и финрегуляторов, сумевших стабилизировать банковский сектор и валютную сферу, оперативно наладить собственное производство там, где образовался вакуум из-за вынужденного ухода западных компаний", – заявил Антонов.

По его словам, введенные против России санкции позволили стране по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. В то же время, пишет Антонов, страны-инициаторы санкций испытывают рекордную инфляцию, потери рабочих мест и дефицит энергосырья.

По мнению посла, доверие к доллару в мире продолжает падать. Антонов считает, что нынешняя геополитическая ситуация приведет к формированию нового, более справедливого мироустройства, в котором не будет диктата одного центра силы.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал санкции против РФ пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло". Он заявил, что санкции Запада помогли России сделать мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению экономического и финансового суверенитета страны.

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