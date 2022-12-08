08 декабря, 23:13Политика
Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом
Фото: depositphotos/izanbar
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер покинула зал для брифингов после спора с журналистом, передает РИА Новости.
Один из репортеров хотел задать вопрос о саммите Соединенных Штатов и африканских стран. Он спросил представителя американской администрации, почему так сложно дать возможность сделать это.
Журналист попытался объяснить важность данной темы, но Жан-Пьер прервала его, заявил, что это не сложно. После этого представитель СМИ снова попросил предоставить ему возможность задать вопрос.
"Но вы не даете мне ответить", – заявила в ответ на просьбу журналиста представитель Белого дома.
Репортер удивился, поскольку еще не озвучил свой вопрос. На это Жан-Пьер заявила, что она пыталась "ответить на вопрос", но ей не позволили это сделать.
"Дайте же мне задать вопрос", – снова попытался журналист.
После этого пресс-секретарь президента США попрощалась с представителями средств массовой информации и вышла из зала для брифингов.
В мае, когда Жан-Пьер только заняла пост официального представителя Белого дома, американцы раскритиковали ее выступление, в ходе которого она пыталась объяснить высокие темпы инфляции в США.
Жители Штатов предположили, что Жан-Пьер нужно время, чтобы "научиться врать" так же, как это делала бывший пресс-секретарь Джен Псаки.
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