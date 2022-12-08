Члены НАТО причастны к атакам ВСУ на российские аэродромы – дипломат

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Члены НАТО причастны к атакам Вооруженных сил Украины на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Об этом заявил глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат уточнил, что РФ неоднократно высказывалась о намерениях Запада во главе с США втянуться в конфликт и стать его участниками.

"Вот и сейчас в очередной раз факты указывают на то, что страны – члены Североатлантического альянса действительно приложили руку к террористическим провокациям Киева против российских стратегических аэродромов Дягилево и Энгельс, – цитирует его РИА Новости.

Гаврилов уверен, что распоряжение об атаке на аэродромы Киеву дали члены НАТО. При этом дипломат подчеркнул, что Россия никогда не оставляет без внимания и ответа подобные инциденты.

Он также добавил, что область использования беспилотников, которые были модернизированы на Харьковском авиационном заводе с участием специалистов киевского Конструкторского бюро "Луч" и американской корпорации Raytheon Technologies, понятна.

"Вот и упомянутые БПЛА Ту-141 "Стриж" наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS", – заявил Гаврилов.

По его мнению, США в ходе боевых действий на Украине отрабатывают новые методы применения гражданских спутниковых группировок в качестве элемента командования ВС Америки. Гаврилов считает, что подобное может нанести угрозу мирной космической деятельности.

Ранее Минобороны сообщило, что Киев нанес удары по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях около 15:00 5 декабря. В результате погибли трое военных и еще четверо пострадали. Также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

В ответ ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам. В министерстве рассказали, что в результате удалось поразить все 17 объектов.

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