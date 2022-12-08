В ДНР назвали постоянную ротацию ВСУ под Авдеевкой успехом ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Постоянная ротация Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении говорит об успешной работе военнослужащих России. Об этом заявил подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский.

По словам Баевского, постоянная смена составов ВСУ происходит из-за их перелома российскими войсками.

"И если бы мы ее не перемалывали, то таких ротаций – регулярных, ежедневных, точнее еженочных – бы не было", – заявил он в эфире "Соловьев Live".

Депутат пояснил, что постоянная ротация украинских военных не позволяет оценить численность киевских войск. При этом он высказал уверенность в больших потерях противника.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали в Харьковской области свыше 90 наемников из Польши. Российские военные нанесли по местам размещения наемников в Боровском высокоточный удар.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться "хоть завтра" по политической воле Киева. Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевые действия в стране могут завершиться в следующем году.



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