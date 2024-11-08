Военком Читы Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участие в спецоперации на Украине не освобождает от призыва на срочную военную службу. Об этом заявил военный комиссар Читы Константин Селезнев, сообщает портал "Чита.ру".

Селезнев прокомментировал новость о том, что 24-летний местный житель, вернувшийся с СВО, получил повестку в военкомат. По словам военнослужащего, по телефону ему сказали, что нужно явиться для уточнения документов воинского учета. Когда он пришел туда, то ему дали направление на медкомиссию, по результатам которой его намерены отправить на срочную службу. Мужчина указал, что не хочет служить после участия в СВО, но ему ответили, что если он "добровольно не придет", то его "доставят принудительно".

Военком Читы уточнил, что участие в спецоперации не является причиной освобождения от призыва на срочную службу.

"Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать", – пояснил он.

Ранее в Генштабе РФ сообщили, что призыв на срочную службу в этом году пройдет без изменений. Новобранцы, подчеркнул генерал-полковник Евгений Бурдинский, не будут привлекаться для выполнения задач СВО. Сроки срочной службы останутся неизменными.