08 ноября, 04:59Политика
Кандидат в президенты США заявил, что РФ превосходит США по объему ядерного оружия
Фото: 123RF/neilld
Россия превосходит США по объему ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет. Такое заявление сделал кандидат в президенты США, предприниматель Вивек Рамасвами.
"Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам", – приводит его слова РИА Новости.
Рамасвами считает, что США сталкиваются с угрозой начала третьей мировой войны. По его мнению, одним из главных рисков для Вашингтона является военный альянс России и Китая.
До этого Рамасвами отмечал, что позиция администрации Вашингтона о том, что вся отправляемая Киеву помощь пристально отслеживается, является глубоко нечестной. Помимо этого, он пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями и снять санкции с России.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее сообщил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере. Он отметил, что гиперзвуковое оружие позволит создать условия безопасности на несколько десятилетий.
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