Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Фото: ТАСС/Александр Река

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов опроверг сообщения, распространяемые в прессе, о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске.

По его словам, работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнер" идет слаженно.

"Противник там где-то делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то – я не понял – кадыровцев в Лисичанске. Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед", – заявил он в эфире Первого канала.

Также Алаудинов прокомментировал свое недавнее назначение на должность заместителя командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. По его словам, самая большая ответственность для него – быть членом команды главы Чечни Рамзана Кадырова, а другие статусы и регалии для него являются уже параллельно идущими со всем остальным.

Ранее Кадыров сообщил, что его помощника Апты Алаудинова назначили заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Также ему присвоили воинское звание генерал-майора. Кадыров поддержал такое решение, поскольку, по его словам, Алаудинов обладает исключительными заслугами и желает оставаться в зоне боевых действий до победного конца.

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