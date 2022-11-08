Володин анонсировал проведение трех пленарных заседаний ГД в неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента начнет проводить по три пленарных заседания в неделю, передает РИА Новости.

"Информирую, что четверг у нас – день пленарного заседания, и, обращаю внимание, скорее всего, мы так с вами будем работу строить в течение ноября и декабря", – заявил Володин.

Депутат подчеркнул, что текущая повестка стала напряженной, поэтому парламентарии должны "посвятить себя вопросам законотворчества", а также продолжать работу в регионах РФ.

Ранее в Госдуме призвали проверить причастность британского офицера к взрыву на Крымском мосту. Как заявил депутат Андрей Луговой, речь идет о гражданине Великобритании Кристофера Найджела Доннелли.

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