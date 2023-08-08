В общественном штабе Собянина прошла первая встреча цикла "Культурная столица"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Первая встреча цикла "Культурная столица" состоялась на базе штаба общественной поддержки Сергея Собянина в Москве. Гостем мероприятия стал директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев, сообщает Агентство "Москва".

В ходе встречи Богатырев отметил, что сегодня в столичных музеях, в том числе в Государственном музее Пушкина, "происходит столпотворение". При этом, по его словам, еще 10–15 лет назад в столице не было возможности вести интенсивную выставочную деятельность. Изменить ситуацию уверен он, позволили проекты Сергея Собянина "Музеи – детям" и "Московская музейная неделя".

"Сегодня музейная сеть города и департамента по культуре – это 103 музейные экспозиции. <...> В коллекции музеев Москвы находятся 2,6 миллиона единиц хранения, которые являются нашим богатством. Многие музеи Москвы рассказывают об истории, культуре, каких-то важнейших событиях", – рассказал Богатырев.

Он добавил, что коллекция Государственного музея Пушкина, которая начиналась с нуля, сегодня насчитывает порядка 170 тысяч единиц хранения. Также Богатырев поблагодарил Собянина за поддержку, отметив, что последний участвовал в открытии Дома-музея Василия Пушкина и Дома-музея Ивана Тургенева, пользующихся популярностью у москвичей.

Ранее сообщалось, что в общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с сооснователем холдинга Vasilchuki Restaurant Group Алексеем Васильчуком. В ходе мероприятия он высказал мнение о том, что за последние 10 лет Москва стала мировым законодателем гастрономии.

