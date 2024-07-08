В России новое жилье могут выдать гражданам, лишившимся имущества из-за ЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам, лишившимся жилья из-за чрезвычайных ситуаций, могут предоставить его за счет государства, сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Предполагается, что из-за ЧС граждане получат сертификат, с помощью которого можно приобрести новую недвижимость.

Авторы также уточнили, что, согласно законодательству, жителям России должны возместить ущерб, причиненный здоровью и имуществу в результате ЧС. Во фракции отметили важность предоставления права на получение жилья жителям Орска, которые пострадали от наводнения в апреле.

До 2023 года в России действовало постановление, которое регламентировало выдачу сертификатов на жилье, говорится в публикации. В настоящее время оно утратило свою силу, так как было принято решение о разработке региональных властей совместно со страховыми компаниями программ организаций по возмещению подобного ущерба. Данный законопроект предполагает вернуть этот механизм.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в Орске впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля. Администрация Орска добавила, что в зону подтопления попали 4 258 домов и 10 987 человек. Власти Орска намерены отремонтировать прорвавшуюся дамбу до наступления зимы.

Глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что все объекты, поврежденные в результате весеннего половодья в Оренбургской области, будут восстановлены. На помощь жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, правительство выделило более 576 миллионов рублей.

Кроме того, Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу.