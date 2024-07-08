Разведчики РФ без единого выстрела взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области

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Разведчики ВС РФ без стрельбы пленили две смены ВСУ, а также заняли украинский опорный пункт в глубине обороны в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира танкового соединения с позывным Рубин.

По его словам, российским военным была поставлена непростая задача – зайти на 2,5 километра вглубь обороны ВСУ.

Когда они зашли на 700 метров, им удалось пленить четверых украинцев и захватить их радиостанцию. На следующий день на это место пришла еще одна смена военных ВСУ. Разведчики пленили и их, добавил Рубин.

Ранее четверо украинских военных, соорудив самостоятельно плоты из пустых пластиковых бутылок переплыли Днепр с правого берега на левый, чтобы сдаться в плен солдатам РФ в Херсонской области. При этом российские подразделения уже ждали бойцов ВСУ на левом берегу Днепра, так как украинцы заранее связались через соцсети с военными РФ и обсудили детали своего спасения.