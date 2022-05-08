Аксенов заявил, что переговоры о статусе Крыма с властями Украины бесполезны

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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что переговоры о статусе республики с властями Украины бесполезны. Он добавил, что де факто Крым является полноценным регионом России. Об этом он рассказал РИА Новости.

"В Крыму стабильная ситуация, мирная жизнь, мы – полноценный российский регион. Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда", – сказал Аксенов.

Ранее Аксенов заявил, что в Херсонской области больше нет подконтрольных Украине органов власти. В Крым приезжают жители сопредельных с ним территорий, добавил глава Крыма.

Кроме того глава Крыма заявил, что безопасность жителей Херсонской и Запорожской областей обеспечена навсегда. Он добавил, что определять, какие будут административные решения, в каком виде все это будет – прерогатива президента.