Разрыв связей с Россией создал проблемы для жителей востока Финляндии – СМИ

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финляндия создала проблемы для жителей востока страны, закрыв границу с Россией. Об этом пишет финский портал Yle.

Автор статьи отмечает, что когда Финляндия обрела независимость в 1918 году, все связи с Россией оборвались, что понравилось далеко не всем, "как не нравится и сейчас". По его мнению, из-за закрытых границ, двусторонние отношения, выстраиваемые десятилетиями, сейчас рухнули.

В статье напоминают, что в 1918 году жители приграничных районов выходили на протесты против закрытия границы между странами, так как это мешало их деловой жизни и свободе передвижения.

"Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло", – пишет автор.

Рассказы о том, что происходило на восточной границе Финляндии более ста лет назад, очень напоминают нынешние события, резюмируют в Yle.

Ранее сообщалось, что Финляндия приступила к строительству ограждения на границе с Россией. На возведение тестовой части забора власти планируют потратить 6 миллионов евро, он будет обеспечен колючей проволокой, системой видеонаблюдения, прожекторами и динамиками.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!