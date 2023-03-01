Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

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Парламент Финляндии одобрил законопроект о присоединении республики к Североатлантическому альянсу. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

За вступление в НАТО проголосовали 184 депутата, против – 7 парламентариев. Для ратификации инициативы потребуется утверждение президента государства Саули Ниинисте.

В 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Швеция и Финляндия подали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в Альянс.

Их не одобрили только два государства из 30 – Венгрия и Турция. При этом Столтенберг 15 февраля заявил, что ожидает вступление этих стран в Альянс к осени текущего года. По его мнению, эти государства выполнили ранее поставленные требования со стороны Турции, однако Анкара настаивает на обратном.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Швеция не показала убедительных действий в сфере борьбы с терроризмом в рамках выполнения подписанного с Анкарой меморандума. Третья встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии пройдет в Брюсселе 9 марта.

Швеции и Финляндии нужно выполнить условия для вступления в НАТО – МО Турции

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