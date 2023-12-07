Более 75% опрошенных россиян заявили о готовности участвовать в выборах президента – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Участвовать в выборах президента в 2024 году готовы 78% из 1,6 тысячи опрошенных россиян. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты исследования, заявил, что показатель от реальной явки может отличаться как в одну, так и в другую сторону.

"А 61% заявили, что они точно примут участие в выборах. Показатели высоки", – цитирует его РИА Новости.

Опрос также показал, что 84% принявших в нем участие считают выборы президента важными лично для себя. Среди декларирующих участие показатель составил 94%.

61% участников опроса назвали верную дату проведения выборов президента в России. 54% респондентов считают, что процесс пройдет спокойно, 12% предполагают активный формат, остальные засомневались при ответе на вопрос.

Ранее Совет Федерации утвердил датой президентских выборов в России 17 марта 2024 года. Этим решением был дан старт началу президентской кампании в стране. Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента будет выносить ЦИК РФ.



В Совфеде назначили дату выборов президента РФ на 17 марта 2024 года