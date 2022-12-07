Столтенберг заявил, что не имеет планов по продлению мандата генсека НАТО в 2023 году

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует продлевать свой мандат после сентября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня нет других планов помимо того, чтобы сосредоточиться на своей работе до конца сентября будущего года. Это мой единственный план", – сказал он.

Столтенберг выразил уверенность, что государства – члены НАТО найдут достойного кандидата, который займет должность генсека после его ухода в отставку.

Столтенберг должен был покинуть пост генсека Североатлантического альянса 1 октября, однако в марте саммит блока принял решение о продлении срока его полномочий до 30 сентября 2023 года.

Ранее Столтенберг заявил, что регулярные поставки вооружения Киеву являются единственным путем к миру. Он подчеркнул, что для Альянса продолжительный мир на Украине возможен, только если РФ не сможет победить.

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