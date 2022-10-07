В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о превентивном ударе по России

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанесения по России превентивных ударов демонстрируют неадекватное восприятие киевскими властями реальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это говорит о неадекватности восприятия реальности и в принципе непонимания элементарного о том, что такое ядерное оружие, ядерная энергетика", – сообщила она в эфире Первого канала.

Ранее президент Украины заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, считает украинский лидер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что эти слова Зеленского являются призывом к мировой войне. Песков отметил, что на высказывания украинского лидера должны обратить внимание все страны мира, в особенности это касается США и Великобритании, которые фактически руководят Киевом.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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