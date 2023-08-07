Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия продолжает свое продвижение на краснолиманском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление – одно из самых сейчас успешных в плане улучшения позиций. При достаточно серьезном нанесении урона и вреда противнику российские подразделения продолжают продвигаться вперед, освобождая территорию ДНР", – сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время на авдеевском направлении, по словам Пушилина, ВС РФ также постепенно улучшают свои позиции, однако продвижение дается тяжело. При этом украинские подразделения несут большие потери как в технике, так и в живой силе, добавил врио главы ДНР.

Ранее истребители Су-34 поразили пункты дислокации двух бригад украинской армии в районах населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. Кроме того, штурмовики Су-25 нанесли урон живой силе противника на соледаро-артемовском, лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Также был уничтожен склад украинских боеприпасов рядом с населенными пунктами Спорное и Белогоровка.

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