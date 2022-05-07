США, по сути, признали, что координируют военные операции Украины против РФ – Володин

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США, по сути, признали, что координируют военные операции Украины против России. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"США принимают участие в военных действиях на Украине. Сегодня Вашингтон, по сути, координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны", – подчеркнул он.

Ранее Володин сообщил, что Североатлантический альянс готовил Украину к нападению на Россию, но благодаря специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР его удалось предотвратить. По словам спикера Госдумы, украинский народ для Соединенных Штатов на сегодняшний день стал лишь расходным материалом, а национализм – государственной идеологией украинской столицы.

Военная спецоперация на Украине сорвала планы Киева по наступлению в Донбасс. Секретный приказ о порядке нападения, перехваченный Вооруженными силами РФ, был представлен министерством обороны России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

