18:07Политика
Кабмин Украины одобрил выход из соглашения с РФ о пограничном контроле
Фото: depositphotos/booblikuk
Кабмин Украины одобрил законопроект о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве при контроле на украинско-российской границе, сообщает "Газета.ру".
Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук уточнил, что речь идет о контроле лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.
Ранее Владимира Зеленского попросили не отменять День Победы в качестве государственного праздника. Это следует из электронной петиции, которая опубликована на сайте главы украинского государства.
До этого в Верховную раду был внесен законопроект, подразумевающий отмену празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы.
Власти Украины считают, что День Победы 9 мая является рудиментом, от которого нужно избавиться. Кроме того, окончание Второй мировой войны – 8 мая. В некоторых государствах этот день считается днем траура.
Латвия отказалась от мероприятий на 9 Мая
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