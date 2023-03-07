Кабмин Украины одобрил выход из соглашения с РФ о пограничном контроле

Фото: depositphotos/booblikuk

Кабмин Украины одобрил законопроект о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве при контроле на украинско-российской границе, сообщает "Газета.ру".

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук уточнил, что речь идет о контроле лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.

Ранее Владимира Зеленского попросили не отменять День Победы в качестве государственного праздника. Это следует из электронной петиции, которая опубликована на сайте главы украинского государства.

До этого в Верховную раду был внесен законопроект, подразумевающий отмену празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы.

Власти Украины считают, что День Победы 9 мая является рудиментом, от которого нужно избавиться. Кроме того, окончание Второй мировой войны – 8 мая. В некоторых государствах этот день считается днем траура.

Латвия отказалась от мероприятий на 9 Мая

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!