Противодронное ружье "Гарпия" успешно протестировали под Донецком

Фото: Минобороны России

Российское противодронное ружье "Гарпия" успешно испытали в зоне проведения спецоперации под Донецком. Об этом пишет РИА Новости.

Данный вид оружия находится в распоряжении российской армии. Ружье работает от литий-ионного аккумулятора, его дальность составляет от 500 метров до двух километров.

Ружье протестировали на коптере модели DJI Mavic Pro, который иногда используют и как ударный дрон. Его отправляют, чтобы он сбросил боезаряд в месте, где расположились вражеские войска.

Когда "Гарпия" воздействует на беспилотник, он теряет связь со своим пультом управления, в результате чего дрон перестает двигаться или возвращается на место, где осуществлялся его взлет. Иногда коптер оказывается полностью дезориентирован и улетает в совершенно неизвестном направлении.

Ранее министерство обороны России сообщило, что система ПВО РФ сбила в Херсонской области вертолет Ми-8, который принадлежал украинской армии.

В ведомстве добавили, что были также ликвидированы девять беспилотников в ДНР и ЛНР, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.



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