Глава ЕК фон дер Ляйен может побороться за пост генсека НАТО – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Soeren Stache

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может выдвинуться на пост генсека НАТО, если ее не переизберут руководителем исполнительного органа ЕС. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, подготовка к выдвижению фон дер Ляйен на должность руководителя Североатлантического альянса началась несколько недель назад. Якобы с этой целью глава ЕК отправится 7 марта с визитами сначала в Канаду, а затем в США. В Вашингтоне она встретится непосредственно с американским президентом Джо Байденом.

Как напомнили в La Repubblica, полномочия фон дер Ляйен в Еврокомиссии истекают летом, а полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга – в сентябре. При этом ожидается, что в июле на саммите Альянса будет предпринята попытка сохранить пост за последним еще на год.

Ранее в Норвегии выдвинули Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. Комментируя эту новость, сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что если Столтенберг получит премию, то Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки своего авторитета.



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