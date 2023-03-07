Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье – СМИ

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Россия и Китай отказались от выступления на заседании Совета Безопасности ООН по сирийскому химическому досье. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства заявил, что и Москва и Пекин считают бессмысленными обсуждене данного вопроса.

"Они не видят ценности в этой дискуссии", – заявил собеседник агентства.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не собирается сотрудничать с группой по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия. Причиной этого в МИД назвали то, что группа пыталась оправдать агрессию США, Британии и Франции против Сирии, которая произошла 7 апреля 2018 года.

В апреле 2018 года на сирийский город Думу была сброшена хлорная бомба, из-за чего пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска в тот момент освобождали город от террористов.

Россия и правительство Сирии впоследствии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследования произошедшего.

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