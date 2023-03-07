04:05Политика
Россия и Китай не стали выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье – СМИ
Фото: depositphotos/ognjen1234
Россия и Китай отказались от выступления на заседании Совета Безопасности ООН по сирийскому химическому досье. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник агентства заявил, что и Москва и Пекин считают бессмысленными обсуждене данного вопроса.
"Они не видят ценности в этой дискуссии", – заявил собеседник агентства.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не собирается сотрудничать с группой по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия. Причиной этого в МИД назвали то, что группа пыталась оправдать агрессию США, Британии и Франции против Сирии, которая произошла 7 апреля 2018 года.
В апреле 2018 года на сирийский город Думу была сброшена хлорная бомба, из-за чего пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска в тот момент освобождали город от террористов.
Россия и правительство Сирии впоследствии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследования произошедшего.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!