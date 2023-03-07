Пушков назвал политическим сумасшествием слова Болтона о победе в ядерной войне

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Сенатор Совфеда Алексей Пушков назвал бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона психически больным человеком. Так сенатор прокомментировал мнение Болтона о том, что США необходимо пересмотреть число ядерных боеголовок, чтобы противостоять России.

"Своими отвлеченными рассуждениями о ядерной войне, не содержащими оценки последствий обмена ядерными ударами, Джон Болтон вновь доказал, что он - психически больной человек", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

По мнению сенатора, ужас ситуации состоит в том, что многие во власти США намерены выиграть в ядерной конфронтации. Пушков подчеркивает, что они не задумываются о том, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта".

Сенатор называет одержимость США победой в ядерной войне очевидным признаком политического сумасшествия.

Ранее Болтон заявил, что США могут сойтись в "ядерной конфронтации" с Россией и Китаем и призвал Вашингтон увеличить количество ядерных боеприпасов. По его мнению, для Штатов было бы "суицидом" иметь одинаковое количество ядерного оружия с другими странами.

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