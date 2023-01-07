Медведев оценил избрание нового спикера палаты представителей США

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение об избрании нового спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, сообщает РИА Новости.

"Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", – написал Медведев.

Ранее Медведев ответил генсеку НАТО Йенса Столтенберга по поводу поставки оружия на Украину цитатой Оруэлла. Он процитировал: "прошлое стерто, что стерли – забыто, ложь стала правдой".

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