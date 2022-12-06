Политолог рассказал, как США привыкли обходиться с союзниками

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После Второй мировой войны США выстроили систему, в которой они являются начальниками, а все остальные – подчиненными. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога и журналиста Юрия Светова.

По его словам, Вашингтон долго тренировал союзников, в результате чего они привыкли безропотно действовать по приказу. При этом подчиненные США должны четко выполнять требования, которые ставят перед ними. В противном же случае им грозит наказание.

Светов добавил, что таким образом Европа влезла в конфликт на Украине, куда позже подтянулись Австралия и Япония. Политолог напомнил, что экономические запреты оказались болезненны для Европы, а США проходят их без проблем.

Эксперт пояснил, что так произошло с российским газом, от которого отказался Евросоюз, а после начал закупать ресурс у США за большую цену. В связи с этим Светов указал на разлад в отношениях Америки и Европы, но призвал не переоценивать его.

"Влияние Вашингтона – экономическое, политическое и военное – по-прежнему очень серьезное. Кроме того, сейчас везде во главе стран – союзниц американцев стоят элиты, приученные к тому, что на первом месте интересы США, а уже потом – их государств", – сказал политолог.

Эксперт выразил мнение, что для изменения ситуации нужна смена элит. По его мнению, если у руля поставить политиков, которые будут действовать в интересах своей страны, то американцам будет сложнее командовать.

Светов подчеркнул, что в противостоянии РФ с Западом выгоду получает Китай, который регулярно выступает с обличениями в сторону западных стран, но при этом продолжает торговлю с ними.

Политолог пояснил, что КНР наблюдает за ситуацией на Украине как за полигоном, где проводятся испытания оружия. При этом Китай учится на чужом опыте в вопросе санкций и политических противоречий.

Ранее китайское издание Global Times написало, что вмешательство США в конфликт на Украине и стремление извлечь из этой ситуации максимальную выгоду говорит о необходимости разгрома американской гегемонии.

По мнению СМИ, доверие к Америке со стороны союзников и международного сообщества падает.



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