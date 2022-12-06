Гордума Томска одобрила отмену прямых выборов мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Городская дума Томска приняла в устав поправки об отмене прямых выборов мэра города.

За внесение поправок проголосовали 25 депутатов, против – четверо. Трое человек воздержались.

Депутат от партии "Яблоко" Василий Еремин рассказал, что при согласовании поправки нерешенным оставался вопрос о том, каким числом депутатов должен избираться мэр. В результате дума решила выбирать главу города двумя третями голосов.

Ранее соответствующее решение приняли депутаты Законодательной думы региона. Предложение об отмене прямых выборов поступило от общественников. Спикер облдумы Оксана Козловская тогда отметила, что проект положительно оценили прокуратура, Минюст, областная администрация и юридический отдел думы.



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