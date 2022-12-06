Ушаков заявил, что разговора Путина с Макроном пока не планируется

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Разговора Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока не планируется, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Макрон заявляет о желании поддерживать диалог с российским лидером, но конкретных шагов в этом направлении не наблюдается.

"Пока нет. Он много об этом говорит, о том, что хочет поддерживать контакт и диалог с Путиным, но пока конкретных шагов в этом контексте не делается", – заявил Ушаков.

Ранее президент Франции заявил о поддержании прямого контакта и регулярных дискуссий с Путиным. Он назвал лучшим способом возрождения диалога сохранение прямого канала связи. Также Макрон выразил мнение, что единственным способом завершения конфликта на Украине являются переговоры.

До этого политолог Марат Баширов прокомментировал слова президента Франции о том, что Парижу нужно сохранять контакт с Россией. Эксперт указал, что Макрон не хочет ни с кем ссориться и остаться при власти на фоне деиндустриализации Европы.



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