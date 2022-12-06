Читатели французской Le Figaro пришли в восторг от видео с Путиным на Крымском мосту

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ

Читатели французской газеты Le Figaro восхитились видео, где Владимир Путин за рулем иномарки проезжает по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам читателей издания, это лишь в очередной раз показывает, что санкции против России вредят только Западу. Пользователи поделились своими эмоциями в комментариях.

"Россия за недели восстанавливает огромный мост, а мы в Европе не можем оплатить счета. И кому вредят санкции?" – спросил читатель.

Другой пользователь предположил, что Владимир Зеленский в курсе посещения российским лидером Крымского моста и, скорее всего, шокирован тем, что строение удалось восстановить в такой короткий срок. Еще один читатель отметил, что видео наверняка привело в ярость президентов Украины и США.

Ранее Путин проехал по Крымскому мосту, где в октябре произошел взрыв. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета. Российский лидер пообщался со строителями и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту

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