Блинкен рассказал о целях США в украинском конфликте

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о целях, которые преследует Вашингтон, оказывая помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые РФ с 24 февраля.

"Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты <...> возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля", – заявил госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что Киеву также нужна экономическая и гуманитарная помощь.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ сначала нужно принять определенные решения, поэтому пока американский лидер не планирует контактов с российским коллегой.



Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!