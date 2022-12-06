Совбез ООН проведет заседание по ситуации на Украине во вторник

Фото: ТАСС/John Minchillo/АР

Во вторник, 6 декабря, Совет Безопасности ООН проведет заседание по вопросу гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей", – написал он.

23 ноября в Совбезе ООН состоялось заседание по Украине, запрошенное Киевом. После мероприятия постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в Twitter сообщение, в котором назвал выслушивание российского представителя "одной из самых ужасных его обязанностей".

Также украинский дипломат выложил фото, на котором он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского руководства, демонстрирует неприличный жест.

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