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Соединенные Штаты и Евросоюз не оказывали серьезного давления на Киев для выполнения им Минских соглашений, пишет издание Responsible Statecraft.

Журналисты напомнили заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им во время саммита G20 в Индонезии. Авторы статьи указали, что политик, говоря о мирном урегулировании, неверно трактовал историю.

"Не Россия использовала предоставленное соглашением время для наращивания своих сил перед нарушением соглашения. Это была Украина", – говорится в публикации.

Авторы материала также считают, что мнение о том, что Минские соглашения больше не работают, стало единственным, в чем сошлись президенты Украины и России.

В ноябре, выступая по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям невозможно. По его словам, Киеву нужны новые гарантии безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что подобные заявления Зеленского свидетельствуют о том, что у Киева нет желания вести переговоры с Москвой.



Россия не видит предпосылок реанимировать Минские соглашения – МИД РФ

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