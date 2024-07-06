Армяно-американские учения пройдут в Армении с 15 по 24 июля

Фото: телеграм-канал ՀՀ ՊՆ/MoD of Armenia

Учения Eagle Partner с участием армянских и американских военнослужащих пройдут в Армении с 15 по 24 июля. Об этом Минобороны республики сообщило на сайте.

Учения состоятся в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. В них примут участие военные миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Нацгвардии Канзаса. В ходе учений пройдут операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач, указало армянское военное ведомство.

Целью учений является повышение уровня взаимопонимания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации и повышение боеготовности армянского миротворческого подразделения, говорится в публикации.

Ранее Пентагон заявил о переносе совместных учений США и Грузии на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Там уточнили, что решение связано с заявлениями грузинских властей о попытках США и Запада открыть "второй фронт" для усиления давления на Россию из-за конфликта с Украиной.