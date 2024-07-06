Foreign Policy: стремление Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США

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После присоединения Таиланда и Малайзии к БРИКС в объединении появится Юго-Восточная Азия, что насторожит США. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

"Жизненно важный регион на Глобальном Юге – Юго-Восточная Азия – долгое время отсутствовал в БРИКС. <…> Это (присоединение. – Прим. ред.) выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости", – отмечается в статье.

По словам авторов материалов, они хотят стать членами БРИКС, чтобы устранить нарушения в выстроенном Америкой мировом порядке, который ставит страны в невыгодное положение. Второй причиной является мировая неопределенность. Это пошатнет влияние США в регионе и усилит дедолларизацию, подчеркнуло издание.

"БРИКС достигает зрелости, и это означает растущую способность Глобального Юга включаться и утверждать себя в разговоры о будущем мирового порядка. Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит стремление к реформам и многополярности", – говорится в материале.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что около 30 стран, помимо тех, кто уже является членом объединения, хотят установить партнерские отношения с БРИКС.

По словам министра, стремление стран сблизиться является закономерным "в условиях, когда БРИКС работает на подлинно демократических, взаимоуважительных началах". Объединение станет одной из опор многополярного мира, подчеркнул дипломат.

